PSG : l’incroyable cadeau d’un rappeur à Ousmane Dembélé

Souvenez vous au mois de janvier, lors du réveil d’Ousmane Dembélé après une première moitié de saison difficile, celui-ci révélait qu’il avait parié sur son nombre de buts avec des amis, et que des montres de luxe étaient en jeu. Six mois plus tard, l’attaquant français est devenu le favori pour le Ballon d’Or, mais n’a pas oublié ce qui lui est dû depuis plusieurs mois…

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le rappeur Sam’s était présent lors des célébrations au Parc des Princes, durant lesquelles le PSG a paradé avec la Ligue des Champions devant ses supporters. Et il est arrivé au stade avec une attention toute particulière pour Ousmane Dembélé : une Rolex. «On l’avait dit, on en parle plus. Maintenant à l’année prochaine», a annoncé avec assurance le buteur du PSG. Le rendez-vous est pris.