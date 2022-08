Newcastle-Manchester City : les compositions officielles

Pour la 3ème journée de Premier League, Manchester City se déplace ce dimanche après-midi à Saint James’ Park pour y affronter Newcastle (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Objectif 3 sur 3 pour les hommes de Pep Guardiola en ce début de saison pour le moment parfait. 6 buts marqués, aucun encaissé et des bons débuts d’edling Haaland à la pointe de l’attaque Cityzens. 3 nouveaux points à prendre et potentiellement déjà marquer une distance avec Liverpool qui reste sur deux matchs nuls et qui se déplace à Old Trafford ce lundi soir dans le classique anglais. Avec un effectif quasiment au complet (seul Aymeric Laporte manque pour blessure), les Skyblues devront montrer leur supériorité sur le papier aux Magpies. Ils restent sur 7 matchs sans défaite contre Newcastle avec notamment au moins 4 buts marqués lors des trois derniers affrontements. Pour le onze, c’est du classique pour Guardiola, seul un membre important n'est pas là. Ruben Dias est sur le banc, Stones le remplace aux côtés de Nathan Aké en défense centrale. Bernardo est titulaire à la droite de l'attaque, Gundogan au milieu de terrain. Devant, Haaland est titulaire avec Foden à gauche.

Les Magpies, eux, restent sur un match nul 0-0 contre Brighton la semaine passée. Ils avaient bien démarré leur saison par un succès sur Nottingham Forest 2-0 lors de la première journée. Avec seulement 2 victoires dans leur histoires contre Manchester City, les joueurs d’Eddie Howe ont, avec leurs nouvelles ambitions, maintenant les armes pour résister et accrocher le champion en titre. Au départ du match, l'entraîneur de Newcastle ne change rien. Alan Saint-Maximin sera évidemment titulaire avec Wilson et Almiron pour former le trio d’attaque. Bruno Guimaraes est lui aussi titulaire au milieu de terrain. L’ancien lillois Botman est titulaire en charnière centrale avec Schar. Nick Pope dans les cages.

Newcastle : Pope - Trippier (cap.), Schär, Botman, Burn - Willock, Guimarães, Joelinton - Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Aké, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gundogan (cap.) - Bernardo, Haaland, Foden.