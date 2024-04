Une ancienne star de Liverpool se confie sur son addiction à la cocaïne

Avec près de 250 matchs avec Liverpool, Danny Murphy a réalisé une carrière impressionnante au poste de milieu de terrain. Après avoir pris sa l’international anglais a pris sa retraite en 2013. Un passage très compliqué pour lui qui l’a fait sombrer dans les drogues. Dans le podcast de Ben Heath, celui qui intervient désormais comme consultant dans les médias anglais, s’est confié sur sa gestion de l’après-carrière et sur son addiction à la cocaïne.

« J’avais besoin de m’évader de la réalité. Et la réalité se heurtait à des problèmes. Pendant un moment, je l’étais (accro à la cocaïne), ouais. J’en suis arrivé au point où je pensais que je ne pourrais pas faire les choses sans cela. (…) Quand j’ai reçu de l’aide, je me suis entouré de personnes qui ont vécu cela. J’ai fait un peu de thérapie et de travail de groupe. J’ai probablement passé un an dans un monde de douleur » a-t-il difficilement raconté.