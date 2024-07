Liverpool va devoir lâcher 80M€ pour Bordeaux

Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en National par la DNCG. Le club détenu par Gérard Lopez a logiquement fait appel dans le but d’avoir du temps supplémentaire pour finaliser une potentielle vente avec Fenway Sports Group. Le groupe américain détient notamment Liverpool dans le football.

Et si les discussions ont débuté entre le groupe américain et Gérard Lopez et que la DNCG a bien compris qu’un rachat était à l’ordre du jour, The Athletic apporte plusieurs précisions concernant ce dossier. D’abord, Bordeaux n’a pas vocation à être un club satellite de Liverpool comme c’est le cas pour Strasbourg avec Chelsea. Ensuite, FSG va devoir mettre la main à la poche pour s’offrir les Girondins puisqu’on parle d’une somme de 80 millions d’euros à sortir pour combler le déficit et s’offrir le club au scapulaire.