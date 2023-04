Vidéo : l’incroyable loupé de Robert Lewandowski fait enrager Twitter

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s’est offert le choc du week-end en Liga grâce à un but de Ferran Torres contre l’Atlético de Madrid (1-0). Une victoire capitale pour les Blaugranas qui reprennent 11 points d’avance sur le Real Madrid en tête du championnat. Un grand pas en avant vers le sacre. Mais les hommes de Xavi auraient pu évité de se faire peur si Robert Lewandowski avait fait preuve de plus d’efficacité et surtout d’altruisme. Alors que son coéquipier Raphinha semblait mieux placé, le Polonais décidait de frapper… à côté. La Twittosphère est choquée par l’égoïsme de l’attaquant et n’a pas été tendre avec lui.

