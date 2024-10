Le plan totalement fou d’Al-Hilal pour s’offrir Vinícius Júnior !

Des stars et des millions. Voici la recette de l’Arabie saoudite au cours des derniers mois. Déterminé à l’idée de devenir la nouvelle place forte du football mondial, le Royaume enchaîne les investissements XXL. Ainsi, si Cristiano Ronaldo et Al-Nassr avaient ouvert le bal, de nombreuses autres stars ont également suivi le mouvement lors du marché des transferts estival 2023 à l’image de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino et Riyad Mahrez. Un an plus tard, Houssem Aouar, Moussa Diaby, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Nacho sont, eux-aussi, arrivés. Et la Saudi Pro League n’a, semble-t-il, pas décidé d’en rester là.

La suite après cette publicité

Dans son édition du jour, Marca indique, à ce titre, que l’Arabie saoudite rêve toujours d’attirer… Vinícius Júnior, actuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2027. Pour rappel, la presse européenne avait récemment relayé que le numéro 7 des Merengues avait d’ores et déjà fait l’objet d’une offre folle, l’été dernier : un contrat faramineux de 1 milliard d’euros, soit 13 fois son salaire actuel en Espagne. Et ce n’est pas tout puisque d’autres avantages conséquents figuraient au sein de cette proposition historique.

À lire

Al-Hilal prend ses précautions avec Neymar Jr

Neymar sacrifié ?

Ainsi, le pays du Golfe lui promettait également un rôle après sa retraite, que ce soit dans la gestion, l’encadrement ou toute autre fonction au sein de l’organisation. De plus, Vinícius Júnior pourrait, en cas de départ, devenir l’un des ambassadeurs officiels de la Coupe du Monde 2034. De quoi renforcer la notoriété mondiale du natif de São Gonçalo puisque la plus grande des compétitions devrait - sauf énorme retournement de situation - se tenir en Arabie saoudite. Dès lors et dans le but d’attirer le Brésilien en SPL, une délégation d’un fonds d’investissement public, qui travaille pour le compte du ministère des Sports saoudien, avait déjà contacté les agents du joueur de 24 ans.

La suite après cette publicité

Une ambition encore bien présente. Ce samedi, Marca va, en effet, plus loin, affirmant qu’Al-Hilal s’apprête à revenir à la charge en 2025 pour s’offrir l’international auriverde (35 sélections, 5 buts). Après le début d’aventure raté de Neymar - qui n’a joué que quelques matches à cause d’une grave blessure - les dirigeants de l’actuel champion en titre de SPL pensent d’ores et déjà à la suite. Dans cette optique, si le retour à la compétition de l’ancien joueur du PSG et du Barça - prévu en début d’année 2025 - ne s’avère pas fructueux, Al-Hilal pourrait envisager de s’en séparer. Et son possible successeur est déjà tout trouvé.

Séduit par le profil de Vini Jr, disposant désormais d’une valeur marchande estimée à 200 millions d’euros et grand favori au Ballon d’Or 2024, le cador du championnat saoudien compte bel et bien frapper un grand coup. Le quotidien ajoute toutefois que le Real Madrid n’est, pour l’heure, pas trop inquiet quant à l’avenir de son joueur puisqu’il dispose d’une clause libératoire qui s’élève à un milliard d’euros. Reste désormais à savoir dans quel état de forme reviendra Neymar lorsqu’il aura la possibilité de fouler les pelouses et si Al-Hilal trouvera ou non, le moyen de réaliser ce qui serait le plus gros transfert de l’histoire.