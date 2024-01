CAN 2023 : la Zambie arrache le nul face à la Tanzanie

Après le match nul 1-1 entre le Maroc et la République Démocratique du Congo lors de la 2e journée de la phase de poules de la CAN 2023, les deux autres équipes du groupe, la Zambie et la Tanzanie croisaient le fer. Favoris, les Zambiens se faisaient pourtant surprendre par les Étoiles du Kilimandjaro puisque Mbwana Samatta permettait à Simon Msuva de trouver la faille (1-0, 11e). Les Chipolopos étaient même réduits à dix suite à l’expulsion de Rodrick Kabwe (44e).

En grande difficulté, la Zambie poussait pour revenir et y parvenait dans les derniers instants grâce à Paston Daka, l’attaquant de Leicester (89e). Avec ce match nul 1-1, la Zambie revient à hauteur de la République Démocratique du Congo à la deuxième place. Dernière, la Tanzanie suit à une unité.