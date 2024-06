Mercato RC Lens : les grandes manœuvres ont commencé !

Au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1 et un résultat nul 2-2 décevant face à Bollaert, les supporters n’avaient alors pas conscience que le club allait quasiment tout changer au sein de sa direction. Arnaud Pouille est parti, tout comme Franck Haise. La fin d’une ère et le début d’une autre. Pierre Dréossi a succédé au premier au poste de directeur général, tandis que Will Still a été choisi pour prendre la suite d’un Franck Haise très apprécié et qui prenait beaucoup de place au sein du club. Un organigramme qui ne serait pas complet sans l’arrivée de Diego Lopez en tant que responsable de recrutement et de Jean-Louis Leca au poste de coordinateur sportif.

La suite après cette publicité

Au delà de cette révolution de palais, le RC Lens, sous l’impulsion de son président Joseph Oughourlian décidait sans coup férir de réduire la voilure comme il l’expliquait début juin. « Il y aura forcément une réduction de la masse salariale à partir du moment où on passe de la Ligue des Champions à la Conférence League. Le problème, c’est que la masse salariale ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. Ils sont beaucoup montés lors de la saison passée, et on n’a pas mis ce que j’aurais aimé que l’on mette de côté pour avoir une stabilité financière. Nous n’avons pas le troisième paiement CVC contrairement à d’autres clubs. Concernant les droits TV, il y a beaucoup d’incertitudes. Nous verrons si nous faisons quelques belles ventes de joueurs. »

À lire

La DNCG ne sanctionne pas l’OM et Lens

Réduire la masse salariale et vendre quelques joueurs pour renflouer les caisses

On parle ici d’engranger plusieurs dizaines de millions d’euros de vente et surtout de baisser la masse salariale du club (90 % de l’effectif dispose d’un salaire mensuel à 6 chiffres). C’est la première mission de Pierre Dréossi qui, avant de penser à recruter, va devoir gérer quelques dossiers chauds susceptibles de renflouer les caisses. Mais si les supporters sont impatients de voir les contours de leur nouvelle équipe, il va falloir se montrer patient.

La suite après cette publicité

Le club a passé la DNCG sans encombre et n’a pas d’un besoin urgent de ventes, surtout dans une période de mercato aussi compliqué que celle du mois de juin. Un vaste état des lieux est d’ailleurs déjà prévu dès la reprise de l’entrainement la semaine prochaine avec Will Still. Le nouveau technicien du club artésien pourra juger sur pièce la qualité de son effectif et définir les joueurs sur qui il compte et ceux qui seront poussés vers la sortie.

Adam Buksa, Julien Le Cardinal et Kevin Danso vont rapporter gros au RC Lens

Si le cas de tous les joueurs n’est pas réglé, certains savent qu’ils n’évolueront plus à Bollaert dans les prochaines semaines. C’est le cas d’Adam Buksa, doublure de Robert Lewandowski à l’Euro et déjà buteur face aux Pays-Bas. L’attaquant polonais, qui reste sur une saison étincelante avec Antalyaspor (16 buts en 33 matches en SuperLig), ne manque pas de courtisans en Turquie (Trabzonspor est intéressé) et même ailleurs. Autre cas qui ne devrait pas poser de problèmes à Pierre Dréossi, celui de Julien Le Cardinal. A défaut d’être titulaire, le polyvalent défenseur de 26 ans a effectué une saison solide à Brest qui va l’acquérir définitivement. S’il reste quelques détails à régler entre les clubs, l’opération est quasiment bouclée et devrait rapporter en 1,5 M€ et 2 M€ à Lens.

La suite après cette publicité

Décevant pour sa première saison en Artois, Elye Wahi est suivi par un club de Premier League qui n’a pas fait de démarche concrète. Mais le salut lensois devrait venir de Kevin Danso. Le roc défensif autrichien, qui est actuellement à l’Euro (le nez de Kylian Mbappé s’en souvient encore), dispose d’un bon de sortie et va sans aucun doute quitter la cité minière. Pierre Dréossi attend une trentaine de millions d’euros. Le nouveau boss lensois pourrait néanmoins se montrer réceptif à 25 M€. Il existe un intérêt du Napoli mais il faudra sans conteste attendre la fin de l’Euro pour en savoir plus.

les doux rêves Mikautadze et Varane…

D’autres joueurs sont clairement poussés vers la sortie et n’ont plus guère d’avenir à la Gaillette. Morgan Guilavogui est jugé trop tendre et devrait partir en cas de belle offre. L’erreur de casting Stijn Spierings est plus que jamais sur le départ et dispose de quelques touches en Belgique. Comme nous l’avions révélé il y a quelques semaines, Angelo Fulgini, Salis Abdul Samed voire Adrien Thomasson sont poussés vers la sortie. Reste à trouver des clubs susceptibles de les accueillir, les trois joueurs disposant de confortables revenus à Lens.

La suite après cette publicité

Une fois ce dégraissage bien entamé, il sera temps de procéder à un recrutement plus qualitatif que quantitatif. Pour l’instant, peu de noms ont fuité, mis à part ceux de l’emblématique Raphaël Varane qui apparait toujours comme un doux rêve lointain ou de Georges Mikautadze, le serial buteur géorgien disposant d’un lien fort avec Pierre Dreossi. Mais les prix s’envolent aussi bien au niveau de l’indemnité de transfert que du salaire, rendant l’opération très compliquée. Il faudra sûrement attendre les premiers choix forts de Will Still pour appréhender au mieux les besoins du technicien belge qui aura à n’en point douter quelques demandes particulières sur ce mercato estival…