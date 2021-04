PSG : le Real Madrid veut inclure Raphaël Varane dans l'opération Mbappé

Depuis son arrivée en provenance de Lens à l'été 2011, Raphaël Varane a été l'un des principaux artisans des succès du club merengue. Vainqueur de 4 Ligues des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018), 4 Coupes du Monde des clubs (2014, 2016, 2017 et 2018), 3 Liga (2012, 2017 et 2020) ou encore de la Coupe d'Espagne 2014, le défenseur central français a marqué l'histoire du Real Madrid. Arrivant en fin de contrat en juin 2022, celui qui compte 39 matches à son actif cette saison (2 buts) va devoir prendre une décision pour son avenir. Âgé de 28 ans, Raphaël Varane a le choix entre prolonger l'aventure ou tenter un nouveau défi. Et justement, les négociations tournent au ralenti.

N'ayant pas encore pris sa décision, le natif de Lille souhaite une prolongation avec augmentation. Des conditions qui ne conviennent pas au Real Madrid. Dans ce contexte, certains clubs se sont présentés à l'image de Chelsea ou de Manchester United. Conscient que Raphaël Varane dispose d'une belle cote, le Real Madrid pourrait en profiter. D'après les informations de AS, les dirigeants du Real Madrid ne sont pas si fermés à un départ du Champion du monde 2018. Avec les progrès d'Eder Militao (23 ans), les performances de Nacho Fernandez (31 ans) et l'arrivée probable de David Alaba (28 ans) en provenance du Bayern Munich, la Casa Blanca étudie les options.

Le Real Madrid attend 80M€

Ayant fait de Kylian Mbappé l'une de ses priorités et chiffrant l'opération à 250 millions d'euros, le Real Madrid pourrait se servir de Raphaël Varane comme d'une monnaie d'échange. Selon le quotidien espagnol, le PSG apprécie le profit de Raphaël Varane et pourrait réfléchir à une proposition incluent le défenseur français. Néanmoins si le club francilien refuse, le Real Madrid pourrait le vendre à un autre cador européen comme Chelsea et Manchester United qui sont intéressés.

Cela ne sera pas à prix cassé puisque le Real Madrid n’attend pas moins de 80 millions d'euros pour Raphaël Varane. Un chiffre élevé qui faciliterait totalement le dossier menant à Kylian Mbappé. En cas d'échec, le Real Madrid pourrait aussi se rabattre sur Erling Braut Haaland, le buteur du Borussia Dortmund. Pas inquiets de la tournure des évènements, les Merengues comptent donc faire de la prolongation compliquée de Raphaël Varane une arme pour le mercato. Les prochaines semaines s'annoncent importantes.