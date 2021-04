Chelsea prêt à mettre le paquet pour Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Il y est depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'il y restera toujours. Et pourtant... L'avenir de Raphaël Varane pose question ces dernières semaines du côté de Madrid. En cause, la prolongation de son contrat, puisqu'il s'achève en juin 2022. Il s'agit donc d'un été charnière pour le défenseur central français âgé de 28 ans, qui finira sa 10e saison avec le Real Madrid en mai.

Récemment, le journal As expliquait que le positionnement du joueur était clair : soit une prolongation avec augmentation de contrat, soit un départ. Or, depuis plusieurs années, il a souvent été cité dans l'orbite de clubs anglais, et notamment de Manchester United. Les courtisans ne manqueront donc pas, et outre MU, toujours intéressé, le PSG et Chelsea seraient sur le coup.

Chelsea a les épaules

Or, selon Mundo Deportivo, le club londonien aurait une longueur d'avance sur la concurrence puisqu'il serait prêt à payer le tarif réclamé par le Real Madrid pour son défenseur français, à savoir 70 M€. Un tarif a priori prohibitif en ces temps de crise économique pour un joueur à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Mais désireux de continuer à bâtir une solide équipe, Roman Abramovich serait encore prêt à investir sur le mercato estival.

Mine de rien, le 3-4-2-1 mise en place par Thomas Tuchel, déjà très solide avec Christensen et Rüdiger, aurait fière allure en y ajoutant Raphaël Varane pour aider Thiago Silva. De plus, Cesar Azpilicueta pourrait potentiellement changer d'air cet été, ce qui libérerait le poste d'axial droit. Chelsea a donc les cartes en main dans ce dossier, qui risque d'agiter la Casa Blanca.