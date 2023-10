Inter : Marotta promet l’enfer à Lukaku pour son retour à Giuseppe-Meazza

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku n’a pas laissé que de bons souvenirs à l’Inter. Au contraire même puisqu’après un début d’histoire d’amour, la relation s’est terminée avec perte et fracas. La faute au buteur belge, qui n’a pas souhaité prolonger son aventure chez les Nerazzurri alors qu’il était encore prêté par Chelsea. La faute à une relation de confiance qui s’est détériorée avec Simone Inzaghi avant la finale de Ligue des Champions perdue contre Manchester City. Devenu au fil des matchs un remplaçant, le Belge a préféré s’en aller ailleurs, quitte à négocier en direct sur plusieurs fronts : l’Inter mais aussi l’AC Milan et la Juventus. Cette version des faits est confirmée par la Gazzetta dello Sport dans son édition de vendredi. Depuis, le buteur n’est allé dans aucune des destinations citées, mais à la Roma qui a bien voulu de lui. Et cela tombe bien car la Louve se déplace sur la pelouse de l’Inter dans deux semaines (dimanche 29 octobre). L’accueil promet d’être glacial pour l’ancien buteur maison, mais ça n’a pas l’air de gêner Bepp Marotta, le directeur sportif des Lombards.

«Il est libre de dire ce qu’il veut mais je ne comprends pas certaines choses. Le match d’Istanbul (la finale de C1, ndlr) a-t-il influencé ce qui s’est passé ensuite ? Je ne crois pas. Il a rejeté notre offre et après de nombreuses années, une grande relation de confiance s’était instaurée à son égard. Personne ne lui a jamais manqué de respect, je ne vois pas ce qui pourrait créer une polémique et on ne veut pas se laisser prendre. J’ai entendu parler de l’initiative pour Inter-Roma, c’est une situation qui doit être gérée. Il faut vivre le jeu, c’est là qu’il faut concentrer nos forces. Ça pourrait distraire les joueurs là où il est important de les encourager. Le supporter peut quand même protester, il est libre de le faire car il paie le billet», rétorque le dirigeant italien lors de la fête des Sports.