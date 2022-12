Portugal : Fernando Santos refuse de s'enflammer

La suite après cette publicité

Le Portugal s'est brillamment qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar en disposant facilement de la Suisse 6-1. L'homme du soir se nomme Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé. La Seleçao affrontera le Maroc, tombeur pour sa part de l'Espagne aux tirs au but. La soirée fut très belle pour les Portugais de Fernando Santos. Malgré cette démonstration, sans Ronaldo titulaire, le sélectionneur refuse de s'emballer pour la suite de la compétition.

«Tout n'a pas été parfait, mais c'était une soirée très réussie. Attitude et concentration à chaque instant du match. C'était un grand match, mais maintenant le plus important est de se reposer» explique-t-il dans un premier temps. «C'était une belle performance, un beau match, les joueurs sont à féliciter. Maintenant, il faut redescendre sur terre. C'était super, excellent, mais il reste trois matchs à jouer et nous en avons un autre dans quatre jours.»