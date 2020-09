FC Barcelone : la condition impérative pour pouvoir arracher Memphis Depay à l'OL

La rumeur semblait avoir pris un peu de plomb dans l'aile ces derniers jours, mais visiblement, elle est toujours d'actualité. Plus que jamais même. Le FC Barcelone veut toujours recruter un attaquant, et Memphis Depay reste l'option numéro 1 de l'écurie catalane, en grande partie à cause de Ronald Koeman, l'entraîneur néerlandais qui l'a eu sous ses ordres en sélection.

Mais l'OL ne lâche rien, quitte à le conserver alors que le contrat du joueur expire dans un an. « Je lui ai fait une proposition pour le renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition », avouait Jean-Michel Aulas au Progrès ce vendredi, tout en confirmant que le Barça était trop juste au niveau financier pour espérer enrôler la star des Oranje : « actuellement les finances du Barça ne permettent pas la transaction ».

Il faut encore vendre quatre joueurs

Comme l'explique Mundo Deportivo, les différents départs de joueurs comme Luis Suarez, Nelson Semedo ou Arturo Vidal ne sont pas suffisants. Ils devraient permettre d'enrôler le compatriote du Lyonnais Sergiño Dest (il possède la double nationalité néerlandaise-américaine), mais pour Depay, il va encore falloir dégraisser. Le journal indique que le Barça souhaite - et doit, surtout - vendre quatre joueurs pour être en mesure de recruter son attaquant tant attendu.

Sans surprise, il s'agit de Samuel Umtiti, qui plaît d'ailleurs beaucoup à l'OL en vue d'un potentiel retour, ainsi que de Rafinha, Junior Firpo et Jean-Clair Todibo. Seul souci, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour les trois premiers, et ce pour plusieurs raisons, alors que l'ancien du TFC est tout de même convoité un peu partout en Europe et notamment à Rennes comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato. Mais le temps presse, et les dirigeants du Barça vont donc devoir redoubler d'imagination...