OL : Jean-Michel Aulas a fait une proposition en or pour retenir Memphis Depay !

L'Olympique Lyonnais sera à coup sûr l'un des grands animateurs de la dernière ligne droite du mercato. En effet, le club rhodanien est concerné par plusieurs dossiers chauds, dans le sens des départs d'abord. Jeff Reine-Adélaïde pourrait bien quitter le club qu'il a rejoint il y a seulement un an, lassé de son utilisation par Rudi Garcia. Hier, Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, lui a adressé un tacle, qui devrait achever de le pousser vers la sortie, Rennes faisant le forcing pour le récupérer.

JMA a aussi évoqué le cas Houssem Aouar, qu'il imagine bien rester, ou encore Moussa Dembélé. Et Memphis Depay là-dedans ? C'est bien l'international néerlandais qui paraissait en meilleure position pour un départ, avec une fin de contrat dans un an et l'intérêt du FC Barcelone. Mais à 10 jours de la fin du mercato, il est toujours Lyonnais. Pour mieux partir libre dans un an ? C'est ce qu'il souhaiterait selon certaines indiscrétions. Mais Jean-Michel Aulas ne se rendra pas vaincu sans tenter sa chance.

Le Barça ne peut pas payer

Dans l'entretien accordé au Progrès, le président de l'OL a dévoilé l'existence d'une dernière proposition. « Je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition », a-t-il révélé, avant de laisser poindre une pointe de pessimisme. « J’aurais aimé que Memphis reste… Maintenant, il n’y a jamais rien d’impossible. Tout a été fait pour qu’il reste. S’il ne reste pas, on s’adaptera. »

Memphis Depay, 26 ans, est cependant encore loin d'être parti puisque le club qui le courtise, le Barça, est en proie à des difficultés financières, comme le redit Aulas. « C’est clair, actuellement les finances du Barça ne permettent pas la transaction. » De quoi donner des motifs d'espoir, même si JMA a déjà désigné le successeur de son international néerlandais. « On a Rayan (Cherki). J’en ai parlé avec Rudi Garcia, si Memphis nous quitte, Rayan prendra plus de place. On croit beaucoup en lui, il a du Memphis. »