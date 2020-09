Rennes en pole position pour Jean-Clair Todibo

Ce dimanche, Jean-Clair Todibo a signifié au FC Barcelone son envie de quitter la Catalogne. L'objectif étant de pouvoir gagner en temps de jeu et disputer un certain nombre de matches. Ce que le Barça n'était pas en mesure de lui garantir. Si le club espagnol a pris acte de la décision de l'international espoir tricolore, il n'a pas encore décidé de quelle manière Todibo va quitter Barcelone, à savoir en transfert sec ou en prêt avec option d'achat. Bien évidemment, c'est l'option un qui a les faveurs du board catalan. Mais pour le moment, si ces derniers ont revu leurs exigences à la baisse, le montant demandé est encore trop élevé et les clubs intéressés sont plutôt portés vers un prêt avec option d'achat.

Comme nous l'évoquions dimanche, deux clubs ont une longueur d'avance sur le dossier et ont pris contact officiellement avec l'entourage du joueur et le Barça, à savoir le Napoli et le Stade Rennais. Le club breton est d'ailleurs très motivé à l'idée de recruter l'ancien Toulousain. Selon nos informations, le directeur sportif de Rennes Florian Maurice a appelé personnellement le joueur pour tenter de le convaincre du projet rennais. Leader de Ligue 1 après quatre journées et qualifié pour la phase de poules de Ligue des Champions, Rennes a sur le papier de quoi séduire l'ancien joueur de Schalke 04. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le roc défensif du Barça de rallier la Bretagne.