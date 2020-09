Rennes et Naples prennent officiellement contact avec le Barça pour Jean-Clair Todibo

Où jouera Jean-Clair Todibo cette saison ? Une question à laquelle on ne peut pour l'instant pas répondre de façon exacte. Mais une chose est sûre : son avenir devrait bien ne pas s'écrire du côté du Camp Nou. Déjà, parce que l'écurie de Liga ne compte pas sur le défenseur central de 20 ans formé à Toulouse. Si Ronald Koeman n'a rien contre le roc défensif tricolore, il fait partie de ces joueurs mis sur le marché afin de récupérer quelques deniers et pouvoir renforcer l'équipe.

Le joueur avait été assez convaincant à Schalke 04 pendant son prêt en deuxième partie de saison, étant même nommé joueur du mois de février du côté du club de la Ruhr. Seulement, la situation financière compliquée des Königsblau les a empêché de lever cette option d'achat de 25 millions d'euros. Et jusqu'ici, malgré un intérêt de l'OM en début de mercato que nous vous révélions en exclusivité, c'était plutôt calme.

Le défenseur tant attendu par Rennes ?

Jusqu'à maintenant. Selon nos informations, le joueur qui souhaite bien quitter la Catalogne a été l'objet de deux approches officielles. Le Stade Rennais et Naples ont approché les représentants du défenseur arraché au TFC pour un million d'euros à l'époque, ainsi que la direction du deuxième de la dernière édition du championnat espagnol. Des clubs allemands sont aussi sur le coup, mais n'ont pas encore directement approché la direction blaugrana.

On le sait, le Stade Rennais est à la recherche d'un défenseur, et après avoir échoué dans les dossiers Godin ou Salisu, Florian Maurice pourrait donc faire du Barcelonais sa recrue star du mercato pour l'arrière-garde. De son côté, le club dirigé par Josep Maria Bartomeu serait un peu moins gourmand que prévu selon nos informations, et devrait donc demander moins que ces 25 millions d'euros initialement fixés. A moins que cela ne se termine par un nouveau prêt. Affaire à suivre.