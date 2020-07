Jean-Clair Todibo sur la short-list de l'OM !

L'OM s'active sur le marché des transferts grâce à l'impulsion d'André Villas-Boas. L'entraîneur portugais a beau avoir regretté le départ de son ami Andoni Zubizarreta, il se débrouille très bien sans directeur sportif, et sans le "head of football" tant recherché par Jacques-Henri Eyraud. Après avoir bondi sur Pape Gueye, AVB cherche actuellement un défenseur central à moindre frais. Hier, L'Equipe faisait part de l'intérêt marseillais pour le défenseur argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi.

La suite après cette publicité

Ce matin, le quotidien La Provence valide cette piste, mais assure qu'un grand espoir français figure également sur les tablettes de l'OM. Selon nos informations, il s'agit de Jean-Clair Todibo, le défenseur qui appartient au FC Barcelone. Prêté lors du dernier mercato hivernal à Schalke 04 en Bundesliga, le joueur âgé de 20 ans ne restera pas en Allemagne à l'issue de la saison. Là-bas, il a pu gratter le temps de jeu après lequel il courait au Barça.

Le Barça veut vendre mais...

Le club espagnol valorise le Français, recruté en janvier 2019 à Toulouse, à 25 millions d'euros. Une coquette somme que l'OM ne peut pas débourser cet été. C'est bien sûr sous la forme d'un prêt, sans option d'achat, qu'un éventuel accord peut être envisagé. Auteur de bonnes prestations avec Schalke 04, Todibo serait en bonne place sur la short-list du club phocéen, qui cherche le complément d'Alvaro Gonzalez (puisque la vente de Duje Caleta-Car est espérée).

Reste à connaître la position du FC Barcelone dans ce dossier. Fin juin, la presse espagnole évoquait le souhait du club de vendre deux éléments le plus vite possible, Coutinho et Todibo. Le défenseur français représente une belle valeur marchande, mais le tarif réclamé a déjà suffisamment refroidi Schalke 04. Le club catalan serait-il d'accord pour revoir sa position et envisager un nouveau prêt ? C'est ce qu'espère l'OM.