Le FC Barcelone compte se débarrasser de deux indésirables cette semaine

Ce n'est un secret pour personne : la crise liée au coronavirus a particulièrement touché les clubs de football, et parmi ceux qui ont été heurtés de plein fouet, on retrouve le FC Barcelone. La formation catalane était déjà dans le dur, en partie à cause de sa masse salariale colossale, et l'absence de revenus liés au matchday, à ses boutiques et à son musée n'a fait qu'aggraver la situation. Autant dire que pour recruter dans les semaines à venir, il faudra vendre. Ou alors trouver d'autres solutions.

D'où les rumeurs incessantes, ces dernières semaines, évoquant des échanges, avec la Juventus et l'Inter notamment dans le cadre des opérations Miralem Pjanic et Lautaro Martinez. Mais on veut aussi se séparer définitivement de certains éléments pour avoir des entrées d'argent importantes, pas uniquement dans le but de pouvoir recruter, mais aussi pour la survie du club, tout simplement. Comme l'explique le quotidien Sport dans son édition de lundi, le Barça travaille dur pour boucler les départs de deux joueurs d'ici la fin de la semaine, et donc du mois : Philippe Coutinho et Jean-Clair Todibo.

Ça ne se bouscule pas pour l'instant

L'objectif est de récupérer ces 70 millions nécessaires pour terminer l'exercice financier actuel dans le vert. Tout ceci s'annonce cependant compliqué, puisque comme l'explique le média, personne ne semble aujourd'hui prêt à mettre les 70 millions d'euros demandés pour le Brésilien sur la table. Les Catalans ont déjà vu leurs exigences à la baisse, puisqu'ils demandaient au départ 90 millions d'euros, et même avec cette nouvelle ristourne, les clubs intéressés, en Premier League notamment, ne souhaitent que des prêts.

Quant à Jean-Clair Todibo, prêté à Schalke 04 en cette deuxième partie de saison, l'opération s'annonce un peu plus facile, dans la mesure où même si le FC Barcelone en demande 25 millions d'euros, plusieurs clubs seraient prêts à s'approcher de ce total et proposer 20 millions d'euros. Le journal cite notamment la Roma et plusieurs équipes anglaises, alors que Mundo Deportivo évoque de son côté le nom de Naples. Quant à Neto et Nelson Semedo, les chances de les voir partir sont de plus en plus faibles. Josep Maria Bartomeu, Eric Abidal et compagnie vont donc devoir se démener pour trouver un nouveau point de chute au Brésilien et au Français. La santé financière de leur club en dépend...