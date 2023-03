Naples - Eintracht : les compositions sont là

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions se concluent ce mercredi avec un choc alléchant entre le Napoli et l’Eintracht Francfort. A domicile et forts de leur victoire 2-0 de l’aller, les Partenopei s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alex Meret comme dernier rempart. Devant lui, Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-jae, Amir Rrahmani et Mário Rui composent la défense. Stanislav Lobotka est positionné en sentinelle auprès d’André-Frank Zambo Anguissa et Piotr Zielinski. Enfin, Matteo Politano et Khvicha Kvaratskhelia épaulent en attaque Victor Osimhen.

De leur côté, les Adler s’organisent en 3-4-2-1 avec Kevin Trapp comme dernier rempart derrière Aurélio Buta, Tuta et Evan Ndicka. Ansgar Knauff et Christopher Lenz occupent les ailes tandis que Djibril Sow et Sebastian Rode composent le double pivot. Enfin, Rafael Borré est soutenu par Daichi Kamada et Mario Götze.

Les compositions

Naples SSC : Meret - Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui - Anguissa, Lobotka - Politano, Zielinski, Kvaratskhelia - Osimhen

Eintracht Francfort : Trapp - Buta, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Lenz - Kamada, Götze - Borré

