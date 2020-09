La descente aux enfers se poursuit pour Kostas Mitroglou

C'est avec un grand sourire que Luis Henrique, nouvelle recrue offensive de l'OM, et Pablo Longoria, head of football, ont présenté le maillot floqué du numéro 11 de l'attaquant brésilien sur le site du club phocéen. Ce qui signifie donc que Kostas Mitroglou a été dépossédé de son numéro en faveur du jeune Auriverde à peine débarqué en France. Une nouvelle preuve du déclassement de l'attaquant grec âgé de 32 ans, encore sous contrat jusqu'en 2021.

Recruté à Benfica à la fin de l'été 2017, Mitroglou continue sa descente aux enfers sur la Canebière. De ses débuts ratés à ses prêts successifs, et médiocres, à Galatasaray et au PSV Eindhoven, rien ne lui est épargné. Devenu la risée de la cité phocéenne au fil des mois, il traîne son spleen au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus et attend qu'un club daigne le relancer.

Pas de piste pour la suite...

Car il n'a rien à attendre d'André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, qui, dès le 28 août, annonçait la couleur. « Mitroglou, on a parlé pour qu'il vienne s'entraîner parfois avec nous. Je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui. Après, on ne peut pas mettre un joueur à la porte, il a un contrat. Kostas, je l'aime bien, il m'a dit que j'étais le seul Portugais avec qui il n'avait pas eu de bonne relation (rires). C'était un échange franc, direct. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Mais quelle suite ? Récemment, le site Calciomercato expliquait qu'un intermédiaire l'avait proposé à l'AS Roma, pour en faire le remplaçant d'Edin Dzeko. Une option repoussée par le club de la Louve. Il serait potentiellement dans le viseur de l'Olympiakos, son ancien club, celui dans lequel il a le plus brillé, avec Benfica. L'OM espère en tout cas économiser la dernière année de salaire du Grec, et pourrait, dans le cas contraire, décider de résilier son contrat.