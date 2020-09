Luis Henrique débarque à l'OM !

La suite après cette publicité

L'OM était d'attaque. Comme les mercatos précédents, les Phocéens souhaitaient recruter un numéro 9 cet été 2020. Mais cette fois-ci, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ciblaient un avant-centre jeune et prometteur. Et après une longue quête, l'écurie française a enfin touché au but. Dimanche soir, après le match nul entre l'Olympique de Marseille et le LOSC (1-1), André Villas-Boas a fait une annonce importante au micro de la chaîne Téléfoot.

« C’est un jeune attaquant, de 18-19 ans. Il peut jouer sur les trois postes d’attaque, ce n’est pas un pur avant-centre, mais oui c’est une pépite. J’espère qu’il arrivera dans un bon état d’esprit, on attend la visite médicale pour confirmer mais il y a un accord entre les deux parties. Oui, je pense que ça sera réglé mercredi, le nouvel attaquant. On a une option qui arrive tout de suite. On va ensuite continuer notre mercato. »

Luis Henrique rejoint l'OM

Rapidement, quelques noms sont sortis du chapeau. Et finalement, plusieurs médias ont annoncé en chœur l'arrivée de Luis Henrique. Âgé de 18 ans, cet attaquant brésilien défendait les couleurs de Botafogo. En cette année 2020, il a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues. Mais le footballeur né en 2001, titulaire en puissance, n'a pas trouvé le chemin des filets. Espérons pour lui qu'il aura plus de réussite avec l'OM, qui vient d'officialiser son arrivée.

« L’attaquant brésilien Luis Henrique s’est engagé avec l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant brésilien Luis Henrique a signé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Après Pape Gueye, Léonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, il est la quatrième recrue du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Il devient le 42e joueur brésilien à endosser la tunique blanche. Alors qu’il portait le numéro 7 à Botafogo notamment en hommage à Garrincha, il portera le numéro 11 à Marseille », peut-on lire dans le communiqué publié par l'OM.