RC Lens : Elye Wahi va passer sa visite médicale

Comme nous l’évoquions un peu plus tôt dans la journée, Elye Wahi (20 ans) va s’engager avec le RC Lens. Selon nos dernières informations, l’attaquant montpelliérain, pourtant appelé dans le groupe du MHSC pour la rencontre face à l’OL, est arrivé ce samedi à Paris.

Dans la capitale française, l’avant-centre tricolore va passer sa visite médicale et signer, dans la foulée, son nouveau contrat avec les Sang et Or. Une très belle affaire réalisée par le club artésien qui cherchait un numéro 9 après le départ de Loïs Openda du côté du RB Leipzig.