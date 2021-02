Las Palmas : Jesé Rodriguez vide son sac

La suite après cette publicité

D'une capitale à l'autre. En 2016, Jesé quittait le Real Madrid pour aller tenter l'aventure au Paris Saint-Germain. Un choix qui n'a pas été payant pour le club français comme pour le joueur. En effet, l'Espagnol n'est jamais vraiment parvenu à convaincre dans l'Hexagone, lui qui a été prêté à Las Palmas, à Stoke City, au Betis et au Sporting CP. Mais à chaque fois, cela a été un échec. Cette saison, les pensionnaires du Parc des Princes n'ont finalement pas trouvé preneur et ont donc démarré avec lui (2 matches). Toutefois, ils ont décidé de se séparer du footballeur de 27 ans le 6 décembre dernier.

«Le Paris Saint-Germain et Jesé se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021». Libre et sur le marché, ce qui est un avantage puisque les clubs sont en quête d'économies, Jesé n'a pas vraiment attisé les convoitises. Mais finalement, il a trouvé un point de chute le 1er février lors du dernier jour du mercato. Et c'est à Las Palmas, dont il est natif, qu'il a décidé de reprendre du service pour les six prochains mois. Celui qui portera le numéro neuf a été présenté à la presse ce mercredi. L'occasion d'en dire plus sur son choix de rejoindre une formation de deuxième division espagnole.

Jesé explique son choix

«C'est le moment idéal pour revenir profiter du football dans l'équipe de ma ville natale, à la maison, en famille. C'est l'endroit idéal pour être à nouveau heureux en jouant au football. Je me sens soutenu par le club ». L'attaquant en profité pour vider son sac. «J'ai été dans les meilleures équipes du monde et avec les meilleurs joueurs du monde, je suis content parce que personne ne m'a fait de cadeaux pour que je sois dans ces clubs. J'ai eu plusieurs offres de l'étranger, mais maintenant je pense que le plus important n'est pas l'argent. Je veux me sentir à nouveau fort et heureux avec le football». Il veut aussi tourner la page.

«Le passé est le passé. Maintenant, je viens ici avec beaucoup d'enthousiasme et pour être avec mes coéquipiers», a confié le joueur, qui ne ferme pas la porte à une prolongation à Las Palmas l'été prochain. Avant cela, il veut retrouver du plaisir et les terrains. «Le football me donne une autre chance et je ne vais pas la rater. Je viens avec l'envie d'un enfant. Il y a un projet de club qui m'intéresse et qui est attractif. Je viens pour gagner ma place et ce sera l'entraîneur qui décidera (...) Si ce n'était que moi, je jouerais demain, mais en pensant avec ma tête et au bien de l'équipe, je ne peux pas les aider maintenant. Je dois bien me préparer et quand je me sentirai bien, je jouerai si l'entraîneur le souhaite ».

L'Espagnol est plus motivé que jamais

Il a ajouté sur ce point-là : «je ne peux pas fixer de date pour jouer, j'ai de l'envie et de l'enthousiasme, mais il faut être réaliste et j'ai besoin de temps pour m'adapter et me rétablir. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'équipe et pour moi même. Physiquement je vais devoir faire une mini pré-saison. Hier j'ai eu une rencontre avec l'entraîneur, nous avons pensé de la même manière et c'était très positif. Pepe Mel m'a motivé plus que je ne l'étais déjà. Je ne viens pas me promener, je viens me battre et me battre pour atteindre les objectifs. Chaque match pour nous dans cette deuxième partie de saison doit être une finale pour aspirer à mieux».

En rédemption, le phénix Jesé compte bien renaître de ses cendres et montrer qu'il en a toujours sous le pied. «J'ai toujours voulu profiter du football, peut-être que je n'ai pas eu les opportunités que j'aurais pu avoir je pense, mais maintenant je suis ici et je veux m'amuser. L'envie ne me manque pas, je vais essayer d'arriver à mon meilleur niveau pour donner le meilleur de moi-même pour aider Las Palmas car de cette façon j'en profiterai moi aussi». C'est donc un nouveau footballeur et un nouvel homme sur lequel Las Palmas va pouvoir compter. A Jesé de jouer !