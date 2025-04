Le Borussia Dortmund annonce un forfait pour le prochain match

Arrivé l’été dernier au Borussia Dortmund, Pascal Groß n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’adapter au club de la Ruhr. Malgré la saison compliquée du BVB, l’ancien de Brighton compte 1 but et 13 passes décisives en 43 matches lors de cette cuvée. Un rendement plus qu’intéressant pour le milieu de 33 ans, devenu inamovible dans l’entrejeu des Marsupiaux.

Pour autant, ce dernier sera absent lors de la prochaine rencontre contre Hoffenheim comme l’a indiqué le Borussia Dortmund dans son communiqué du jour : «Pascal Gross manquera le match contre Hoffenheim. Pascal Gross s’est légèrement blessé aux ligaments du genou lors du match contre le Borussia Mönchengladbach et ne sera pas disponible pour le prochain match du BVB sur le terrain du TSG Hoffenheim (26 avril, 15:30 CEST).»