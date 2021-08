Peter Bosz admet que l'OL n'est pas encore prêt

Moins d'une semaine avant ses débuts en Ligue 1 contre Brest, le 7 août prochain, l'Olympique Lyonnais essuie une préparation estivale compliquée marquée notamment par une dernière défaite inquiétante sur la pelouse du FC Porto (5-3). Nouvel entraîneur de Lyon, le Néerlandais Peter Bosz est privé d'encore quelques internationaux, mais a pointé les premières carences de son effectif et avoue avoir encore besoin de temps pour mettre en place correctement son style de jeu.

« Je comprends bien que ce que je demande n'est pas facile, car le jeu offensif est difficile. Si on fait une faute face au pressing en défense avec du jeu offensif, cela se voit tout de suite. Si on joue compact devant le but adverse et si on commet une erreur plus haute dans le jeu, qu'il y a du monde derrière le ballon, c'est moins grave, a-t-il expliqué à l'AFP. Le président (Jean-Michel Aulas) m'a demandé d'avoir un jeu offensif et attractif. Nous travaillons là-dessus et les joueurs doivent suivre et apprendre. Ils essayent et déjà je vois que nous progressons sur le plan physique, car si on joue offensivement, il faut travailler athlétiquement de manière différente, avec des petits sprints et beaucoup d'intensité. Je comprends bien que cela va être un peu long. »