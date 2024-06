EdF : Hugo Lloris valide le capitaine Kylian Mbappé

Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé a repris le brassard de capitaine. Didier Deschamps l’a nommé et le futur joueur du Real Madrid a hérité du rôle pour disputer l’Euro notamment, et prend très au sérieux cette responsabilité. Ce statut n’est pas nouveau selon son prédécesseur. Dans une interview accordée à La Provence, le gardien du Los Angeles FC a encensé le leadership du joueur de 25 ans.

«Chez Kylian, il y avait une forme de leadership qui était en train d’émerger en lui. On a pu s’en rendre compte pendant la dernière Coupe du monde. Il a pris petit à petit beaucoup plus de place dans le vestiaire en s’exprimant et en ayant un vrai impact dans les performances de l’équipe. Aujourd’hui, ça lui va très bien. Ça le responsabilise encore plus. On le voit avec les Bleus. Il est léger, a le sourire, est prêt pour répondre aux attentes et aux nouveaux défis qui s’annoncent», a estimé le portier de 37 ans aux 145 capes avec la sélection tricolore.