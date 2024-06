Équipe de France : Kylian Mbappé annonce la couleur pour son Euro 2024

J-1. Lundi, l’équipe de France va enfin faire ses grands débuts à l’Euro 2024 et devra d’abord se défaire de l’Autriche pour son match d’ouverture dans un groupe D relevé, avec également les Pays-Bas et la Pologne. Avec l’arrivée d’une nouvelle génération et le brassard autour du bras, Kylian Mbappé (25 ans) va disputer son premier Euro en tant que capitaine des Tricolores. Un défi XXL pour l’attaquant, avant de rejoindre le Real Madrid à l’issue de la compétition.

«C’est une nouvelle étape dans ma carrière. Je pense que c’est quelque chose que chaque enfant rêve. Être le capitaine de son pays, c’est quelque chose d’incroyable. C’est une responsabilité, il n’y n’y a pas plus de pression, mais je vais essayer de faire honneur à ce brassard», a-t-il d’abord confié, avant de détailler le nouveau rôle qu’il aura lors de ce rassemblement en Allemagne, qu’il aborde différemment des autres compétitions internationales.

Kylian Mbappé est prêt

«Tu es le garant du groupe, tu dois faire en sorte que tout se passe bien. Cela change des autres compétitions où j’étais d’abord concentré sur moi-même, là, je dois d’abord penser aux autres, avant de penser à ma performance (…) J’ai joué avec des leaders au Paris Saint-Germain et aussi en équipe de France, aujourd’hui, je suis dans cette mission et je suis prêt», ajoute Kylian Mbappé sur Téléfoot, lui qui espère tirer un trait sur son dernier Euro 2021, manqué avec l’équipe de France.

«En tant que joueur, il ne me reste déjà plus que l’Euro à gagner, mais il faut penser au premier match, c’est très important. L’Autriche est une très bonne équipe, avec un entraineur tactiquement qui sait surprendre (Ralf Rangnick), le premier match va être difficile, mais c’est important de commencer une compétition par une victoire. Un statut de favori, c’est bien, mais c’est que du papier, gagner c’est mieux. J’espère qu’on gagnera si on va en finale», a ajouté Kylian Mbappé, prêt pour briller lors de cet Euro 2024.