L’Atalanta Bergame a porté un maillot de Noël contre l’AS Roma

À l’occasion du match Atalanta Bergame - AS Roma (4-1), comptant pour la 13e journée de Serie A, un maillot spécial Noël a été porté par les hommes de Gasperini. Une sorte de cadeau de Noël avant l’heure pour les tifosi du club lombard qui n’ont pas pu se rendre au stade Atleti Azzurri d’Italia. Joma, l’équipementier espagnol et partenaire du club depuis 2017, a confectionné une tunique au design simple mais efficace. Le gris et le bleu remplacent le maillot actuel orné de bandes bleues et noires.

Pour l’occasion, le logo du club a été encadré par un sapin de Noël. D’autres détails comme l’inscription « Christmas Match - Atalanta vs Roma - 20 décembre 2020 » sur la manche gauche, ainsi que l'impression « Xmas Match 2020 » au dos du col rendent ce maillot collector. Il faut savoir que porter une tenue de Noël juste avant le réveillon est une tradition perpétuée par le club lombard depuis 2010. Logiquement, les Bergamasques devraient porter une nouvelle fois cette tenue contre Bologne, ce mercredi 23 décembre lors de la 14e journée de Serie A. Avec une nouvelle victoire au bout ?