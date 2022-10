JT Foot Mercato : le PSG et la question complexe des prolongations

La suite après cette publicité

Objectif prolongation à Paris

Plusieurs dossiers chauds sont ouverts depuis la fin du mercato estival. Au total, Paris aimerait prolonger 5 joueurs très importants ! Il y a d'abord le cas Lionel Messi. Le club français veut le garder après la fin de son contrat en 2023, et aux dernières nouvelles La Pulga choisirait le PSG car, selon lui, le club de la capitale serait en meilleure position que le Barça pour remporter la Ligue des Champions. Un dossier qui sent bon pour les Parisiens, à l'image de celui de Presnel Kimpembe. Le Français vient de revenir de blessure et a laissé un petit indice sur son désir de rester ou non : « Porter ce maillot, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup de fierté et de responsabilité. Je suis dans un club qui m'a tout donné, qui m'a donné des valeurs » a donc expliqué le défenseur au micro de Telefoot. Une déclaration qui pourrait être de bon augure en vue d'une prolongation. En coulisses, il y aurait également des discussions pour prolonger Marco Verratti et Marquinhos ! Comme Kimpembe, ils seront en fin de contrat à l'été 2024, mais ça pourrait signifier une vente l'été prochain si aucun accord n'est trouvé pour prolonger l'aventure. Mais selon L'Équipe, le club serait plus avancé dans les dossiers du Brésilien et de l'Italien que le reste. Et puis, la porte pour une prolongation a également été ouverte pour Sergio Ramos ! Luis Campos l'avait d'ailleurs affirmé ouvertement dans l'émission radio Rothen S'enflamme en déclarant « pourquoi pas continuer ». Pour conclure, les négociations sont en marche et il risque d'y avoir prochainement plusieurs officialisations de prolongations au Paris Saint-Germain.

Clap de fin pour Suárez en Uruguay

Fin de saison pour l'ancien buteur de Liverpool et du Barça. Pas d’inquiétude, c'est normal puisque le championnat uruguayen vient juste de se terminer. Et au contraire c'est une très belle nouvelle pour le Club Nacional puisque Luis Suárez a offert à son club formateur le 49e titre de son histoire. De plus, il a inscrit un doublé pour son dernier match contre le Liverpool Fútbol Club (4-1) ! À l'heure actuelle, El Pistolero n'a pas prolongé avec le club qui l'a formé mais une chose est sûre, Suárez semble chaud et prêt pour la Coupe du Monde au Qatar.

La petite folie de CR7

Si c'est un peu compliqué sur les terrains depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo reste toujours au top au niveau de l'immobilier. Et oui, le Portugais s'est offert une nouvelle maison de rêve au pays ! Une villa hors normes qui s'étend sur 2720 m² dans la région de Cascais à l'ouest de Lisbonne ! C'est l'un des quartiers résidentiels les plus prisés du Portugal, ce qui peut expliquer pourquoi cette maison est LE bien immobilier le plus cher du pays. La villa est estimée à 21 M€ et les travaux devraient être terminés d'ici l'été 2023, soit la fin de son contrat avec les Red Devils. Peut-être un indice sur sa future destination…