Real Madrid : le message de Karim Benzema après sa blessure

Karim Benzema (33 ans), l'éternel optimiste. Touché au niveau du genou ce dimanche, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad (2-0) en Liga, l'international français é été contraint de céder prématurément sa place à Luka Jovic (23 ans), décisif. Moins de 24 heures après ce petit pépin physique, KB9 est sorti du silence sur les réseaux sociaux.

« On rentre au stand... Se reposer et revenir plus fort... », a ainsi écrit Karim Benzema, dans un mélange de Français et d'Anglais, sur son compte Twitter, ce dimanche, en fin d'après-midi. Un message plutôt rassurant, allant dans le sens des propos tenus par Carlo Ancelotti après la victoire des Merengues dimanche. Le n°9 du Real devrait manquer la réception de l'Inter Milan, mardi, en Ligue des champions. Son retour est espéré pour le choc contre l'Atlético, en Liga, dimanche prochain.