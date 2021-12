Liga : le Real Madrid enchaîne contre la Real Sociedad et consolide sa place de leader, mais perd Benzema

Le Real Madrid, taille patron, a les épaules solides. Très solides. En déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, les Merengues ont disposé de la Real Sociedad (2-0), dans le cadre de la 16ème journée de la Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti, qui n'opérait que 2 changements dans son onze par rapport à l'équipe alignée mercredi contre l'Athletic Bilbao, avaient l'objectif de prendre 8 points d'avance au sommet du championnat espagnol face à l'une des formations les plus séduisantes du pays, privée de Mikel Merino et David Silva pour ce choc mais avec Mikel Oyarzabal, Aleksander Isak ou encore Robin Le Normand.

Sous la pluie de Saint-Sébastien au stade d'Anoeta, les 22 acteurs offraient en premier lieu un spectacle assez intéressant avec deux équipes souhaitant aller de l'avant. Mais si Thibaut Courtois avait de quoi frissonner sur une tête d'Aleksander Isak sauvée de justesse par une belle intervention d'Éder Militão (11e), l'homme le plus en vue de ce début de partie ayant vu Karim Benzema sortir prématurément sur blessure et céder sa place à Luka Jović se nommait Vinicius Jr. Le Brésilien, très remuant et posant beaucoup de problème sur son côté gauche, peinait toutefois à faire la différence dans le dernier geste (3e, 23e). La troupe d'Imanol Alguacil s'est elle créée quelques situations chaudes sur ses temps forts, manquant aussi de précision et de tranchant (39e, 44e).

Jović profite de la blessure de Benzema

Dès le retour des vestiaires, Vinicius Junior repartait sur les mêmes bases que lors des premières minutes du match en frappant le premier au Pays Basque. Profitant d'un bon relais avec Luka Jovic, le n°20 de la Casa Blanca trompait la vigilance de Remiro pour inscrire son 10ème but de la saison en championnat (0-1, 47e). L'international brésilien, intenable, passait même proche du doublé quelques minutes après (52e). Mais le break venait du crâne de Luka Jovic. D'une belle tête plongeante, sur une déviation de Casemiro à la suite d'un corner botté par Toni Kross, le Serbe devançait la sortie du portier adverse en se jetant comme un mort de faim (0-2, 57e).

En totale maîtrise durant le reste de la partie, beaucoup moins rythmée, les coéquipiers d'Eduardo Camavinga, rentré en jeu dans ce second acte (64e), et d'Éder Militão, très appliqué, n'ont jamais vraiment été inquiétés face à une Real Sociedad volontaire mais loin d'être au niveau requis pour espérer faire un résultat. Et qui aurait même pu s'incliner plus lourdement si Remiro n'avait pas remporté son face-à-face avec Vinicius (88e). Mission accomplie pour le Real Madrid donc, qui, grâce à cette 12ème victoire de la saison, la 5ème d'affilée, creuse l'écart au sommet de la Liga. Les Merengues, invaincus depuis le 3 octobre dernier, croisent désormais les doigts pour que la blessure de Karim Benzema ne soit pas trop sérieuse. De son côté, le club basque confirme sa mauvaise passe et enchaîne une 3ème rencontre sans succès.