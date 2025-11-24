Sidney Govou a failli être amputé après une grave maladie

Aujourd’hui consultant sur Canal+, Sidney Govou (46 ans) aurait pu embrasser une carrière d’entraîneur. Interrogé par Le Parisien sur sa reconversion lorsque sa carrière touchait à sa fin vers 2013, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a confié qu’il avait voulu passer ses diplômes d’entraîneur après avoir commencé à se prêter au jeu de consultant. Malheureusement pour lui, le natif du Puy-en-Velay a dû tout arrêter à cause d’une grave maladie. Une maladie qui aurait pu lui faire perdre une partie de la jambe gauche.

« En fait, je crois que je n’en ai jamais trop parlé. Mais en 2013, après une opération du tendon rotulien, j’ai contracté un staphylocoque à l’hôpital et cela s’est joué à peu qu’on m’ampute une partie de la jambe gauche. Pendant deux mois, j’étais sous perfusion au niveau de l’épaule. (…) J’avais tellement mal qu’à l’hôpital, un médecin m’a dit que la meilleure solution, c’était l’amputation. (…) J’étais sous morphine et je souffrais tellement que je dis oui. J’étais défoncé par la douleur. Heureusement, mon agent, mon chirurgien et mon ex-femme m’ont convaincu de finalement refuser. Après, il y a aussi eu six mois de soins. Parce que si je ne guéris pas, je vais quand même devoir me faire amputer. Deux fois par jour, une infirmière venait me changer ma perfusion. C’était une seringue avec une espèce de biberon que je mettais autour de la taille. Comme de la chimio. » Un récit qui fait froid dans le dos.