Vidéo : la nouvelle boulette d’André Onana

Cette rencontre entre Galatasaray et Manchester United n’a pas encore rendu son verdict. La faute à André Onana, coupable d’une nouvelle erreur sur ce coup-franc de Ziyech, qui a relancé cette rencontre, alors que son équipe avait pris deux buts d’avance.

Pas irréprochable sur le premier coup-franc du Marocain en première période, il commet cette fois une grosse faute de main, trompé également par les joueurs devant lui. Résultat, le Camerounais se troue et aide le ballon à rentrer dans son propre but. MU ne mène plus que 3-2 à une demi-heure du terme.