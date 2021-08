AS Rome : José Mourinho se projette déjà sur la saison prochaine

La suite après cette publicité

José Mourinho demande du temps. Arrivé cet été sur le banc de l’AS Rome et alors que le championnat italien reprend ce week-end, l’entraîneur portugais se projette déjà sur la saison suivante. À l’issue du match aller des barrages de la Ligue Europa Conférence, remporté 1-2 par son équipe face à Trabzonspor, Mourinho s’est exprimé sur ce qu’il fallait attendre de la Louve cette saison. Pour lui, le départ inattendu d’Edin Dzeko et la blessure de Leonardo Spinazzola ont contrarié ses plans et il manque encore quelque chose à son équipe.

« Le rêve des supporters est le même que celui de tous les professionnels. Nous ne sommes pas dans le football juste pour nous amuser, mais pour gagner quelque chose (...) Il faut y aller doucement, le club a fait un marché fantastique mais c'était un marché de réaction, pas planifié comme nous l'avions fait tous ensemble. Mais la blessure de Spinazzola et le départ de Dzeko nous ont amenés à faire un marché de réaction. Je veux dire qu'il me manque quelque chose qui, je l'espère, arrivera l'été prochain et nous pourrons penser à la prochaine saison d'une manière différente. Cette saison, nous ferons peut-être beaucoup de matchs nuls, nous aurons des défaites, mais nous devons penser à chaque match que la façon dont nous travaillons nous permet de gagner », a-t-il déclaré, rapporte le Corriere dello Sport.