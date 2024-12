Les détails extraordinaires de l’empire financier de Lionel Messi

La saison de MLS est terminée depuis plusieurs semaines désormais. Le Los Angeles Galaxy s’est adjugé un 6ème titre de champion de son histoire, en venant à bout du New York Red Bull en finale (2-1). Une issue qui signie que pour sa deuxième saison aux Etats-Unis, Lionel Messi n’a toujours pas remporté un trophée majeur avec l’Inter Miami, ce qui a contraint la direction floridiennne à remercier Tata Martino et à appeler à la rescousse Javier Mascherano sur le banc des Herons. Alors que la nouvelle campagne de MLS débutera le 22 février avec la première journée de la saison régulière, l’ancien joueur du FC Barcelone est prêt pour une 24ème année professionnelle dans sa carrière. Mais à 37 ans, Lionel Messi doit aussi préparer l’après-carrière et à l’instar de Cristiano Ronaldo qui multiple les affaires en tant que businessman, l’Argentin a aussi emboîté le pas.

«Je sais que dès que je pense que je ne peux plus être performant, que je ne prends plus de plaisir à jouer ou que je ne suis plus capable d’aider mes coéquipiers, j’arrête. Je sais quand je suis bon et quand je suis mauvais. Pour ma retraite, peu importe l’âge que j’aurai. Si je me sens bien, je continuerai à jouer. J’essaierai de faire quelque chose que j’aime dans un nouveau rôle», avait déclaré le natif de Rosario dans l’émission Big Time, un podcast diffusé par la télévision saoudienne, pays dont il est ambassadeur du tourisme. Si ce n’est pas encore l’heure de la retraite pour la Pulga, l’ancien joueur du FC Barcelone avance déjà ses pions pour une possible reconversion dans le business et l’économie. En tout cas, à la veille de l’année 2025, Lionel Messi, l’entrepreneur et non le joueur de football, a reçu une très bonne nouvelle que le journal argentin Clarin a longuement détaillé.

Lionel Messi va être côté en Bourse

Lionel Messi a franchi une nouvelle étape dans le monde des affaires : sa société espagnole d’investissement immobilier cotée (SOCIMI), appelée Rostower Building et dont le siège est à Barcelone, a commencé à être cotée à la Bourse de Barcelone. La légende argentine est le président de cette société introduite à la Bourse européenne du portefeuille (un marché alternatif européen supervisé par la Banque d’Espagne) avec un prix de référence de 57,4 euros par action, ce qui représente une valeur totale de 223,2 millions d’euros. Son épouse Antonela Roccuzzo est la première vice-présidente. La plupart des actifs de l’entreprise se trouvent dans la région de Catalogne, où Messi a vécu pendant plus de deux décennies jusqu’en 2021, date à laquelle il est parti pour le Paris Saint-Germain. Concrètement, l’entreprise de la légende de Barcelone dispose de six hôtels MiM gérés par l’opérateur Majestic à Andorre, Baqueira, Ibiza, Majorque, Sitges et Sotogrande, ainsi qu’un établissement supplémentaire dans la Vallée d’Aran, selon le journal La Vanguardia. Elle dispose également d’un immeuble de six étages et 4 000 mètres carrés à Barcelone, avec des bureaux et des locaux, un entrepôt de 2 500 mètres carrés à Sitges, actuellement loué par une chaîne de supermarchés, et un restaurant dans la ville de Castelldefels.

Plusieurs propriétés à Sarrià-Sant Gervasi, Castelldefels, Cala Tarida, Paris et Londres s’ajoutent également à la liste des biens immobiliers. Avec le marché en Bourse, Lionel Messi entend optimiser et regrouper ses investissements dans le secteur hôtelier et immobilier. La SOCIMI, comme on l’appelle en Espagne, est cotée sous le symbole ERTW à la Bourse du Portefeuille et son activité se concentre sur l’acquisition et la promotion de biens immobiliers à louer. Outre Messi lui-même et Antonela, le conseil d’administration d’Edificio Rostower comprend Alfonso Nebot, qui dirige le bureau de gestion des actifs familiaux de Messi et qui occupera la deuxième vice-présidence, et l’économiste Ramón Adell, conseiller de Naturgy. La société est passée du statut de société d’investissement à celui de SOCIMI le 11 décembre. Ces types d’entreprises bénéficient d’un régime fiscal favorable, puisqu’elles paient un impôt sur les sociétés de 1%, à la condition de distribuer au moins 80% de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Décidément tout ce que touche Lionel Andrés Messi Cuccitini se transforme en or massif…