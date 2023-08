PSG : le groupe convoqué pour la réception du FC Lorient

Le Paris Saint-Germain a communiqué ce samedi le premier groupe convoqué par Luis Enrique pour la réception du FC Lorient, et ce pour son entrée en lice dans cette saison 2023-2024 de Ligue 1. Comme annoncé par Luis Enrique en conférence de presse, la dixième et dernière recrue estivale des champions de France en titre, Ousmane Dembélé - officialisé ce matin, n’est pas convoqué mais sera présenté avant d’affronter les Merlus.

On retrouve néanmoins d’autres signatures estivales comme Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Gonçalo Ramos. Par ses choix pour cette première sélection officielle de l’exercice, le technicien espagnol a également confirmé les mises à l’écart de Neymar Jr et Marco Verratti, tous deux invités à quitter le club de la capitale durant cette fenêtre des transferts - tout comme un certain Kylian Mbappé, également présent dans le loft parisien.