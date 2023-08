PSG : Luis Enrique confirme l’absence d’Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le dossier traîne toujours. Ousmane Dembélé va bien quitter le FC Barcelone. Ousmane Dembélé va bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais Ousmane Dembélé n’est toujours pas officiellement un joueur parisien ce vendredi alors qu’il a bien passé sa visite médicale. Par conséquent, il ne sera pas disponible pour le premier match de la saison face à Lorient.

En conférence de presse, son futur coach Luis Enrique a confirmé son absence pour le premier match et a surtout expliqué qu’il manquait encore des détails pour voir l’international français rejoindre le club de la capitale. «Non, il n’est pas un joueur du PSG et il ne sera pas là demain. Il manque un petit quelque chose dans un alinéa. À 100 % non, mais à 99 % c’est un joueur du PSG.» Il va encore falloir patienter pour les supporters.

Pour cette première journée de L1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de crédits de jeu sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue (jusqu’à 90€). Misez 10€ sur une victoire 3-0 du PSG face à Lorient pour tenter de remporter 84€ (cote à 8,4).

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG-LORIENT sur CANAL+ SPORT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.