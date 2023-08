Le PSG réalise le gros coup Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Le 6 juillet dernier, nous vous avons annoncé en exclusivité que le Paris Saint-Germain avait coché un nom en cas de départ de Kylian Mbappé. Ce nom était celui d’Ousmane Dembélé. Approché à plusieurs reprises ces dernières années, l’ancien joueur du Stade Rennais était toujours resté au FC Barcelone. Il y a un an, il avait d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 en incluant une clause lui permettant de quitter l’écurie blaugrana pour 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet 2023.

Cela n’a pas échappé au PSG, qui a coché cette date sur son calendrier. Un an plus tard, les pensionnaires du Parc des Princes sont revenus à la charge et ont décidé de lever cette clause comme révélé par nos soins. Le club français vient d’officialiser son arrivée via un communiqué. «Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons».

Dembélé revient en L1

Un joli coup de la part des Parisiens qui voulaient un grand nom pour renforcer leur équipe. Fan du joueur, Luis Enrique est ravi. Du côté du FC Barcelone, les sentiments sont mitigés. Durant longtemps, les Blaugranas ont tenté de prolonger le bail du Français jusqu’en 2027. Mais le champion du monde 2018 a refusé et les Culés ont dû se résigner à le perdre. Autre mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Camp Nou, qui ont des soucis financiers, ils ne toucheront que 25 millions d’euros.

En effet, le reste de l’argent ira dans les poches du joueur et de son représentant, qui avaient plutôt bien joué le coup l’an dernier. Ousmane Dembélé (26 ans) fait donc son retour dans l’Hexagone, sept ans après avoir quitté la Ligue 1 pour rejoindre le Borussia Dortmund et la Bundesliga. Le natif de Vernon revient avec un autre statut. Il était parti en tant qu’espoir et révélation du championnat, il revient dans la peau d’un joueur confirmé et d’une star. De quoi faire rêver Paris.