Samir Nasri flingue Raymond Domenech

Dans le cadre d’une interview accordée à Canal+ dans l’émission "Détective Mathoux", Samir Nasri (36 ans) a évoqué ses relations avec Raymond Domenech (72 ans), lorsqu’il était en équipe de France. Le présentateur du CFC a demandé au Marseillais de revenir sur un épisode où il aurait frappé à la porte de certains coéquipiers pour leur dire qu’ils avaient été convoqués par le sélectionneur afin de leur annoncer qu’ils ne participeraient pas à l’Euro. Mais Nasri a démenti.

«Je ne l’ai jamais fait. C’est faux !» Puis Hervé Mathoux lui a demandé si Domenech avait menti. L’ancien d’Arsenal a été clair : «il ment comme il respire. En plus, je peux même rajouter que c’était en 2008. Je sortais d’une saison où j’ai eu la méningite. Donc je n’ai pas été performant tout le long de la saison. J’étais dans l’incertitude de faire partie des sept qui partaient, donc j’étais dans ma chambre. Il y a quelqu’un qui est venu taper dans ma chambre pour me faire croire que quelqu’un arrivait. Mais je lui en veux à lui de colporter en plus ces rumeurs (…) Je ne sais pas (pourquoi il a fait ça, ndlr). Ah peut-être parce que je l’ai dézingué des années quand je faisais des interviews (…) Je ne l’aime pas.» Quand le présentateur lui a demandé s’il est du genre à pardonner, il a répondu : «ça dépend pour quoi. Mais je suis plutôt rancunier.» Nasri, qui a indiqué qu’il n’irait pas saluer Domenech si jamais il le croisait, a la dent dure.