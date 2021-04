OM : Jorge Sampaoli regrette le faible niveau technique de l'équipe

Si la trêve internationale permet à certains joueurs de rejoindre leur sélection pour atteindre des objectifs, celle-ci est aussi bénéfique pour les clubs. Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille début mars après l'intérim de Nasser Larguet, Jorge Sampaoli a pu travailler avec plusieurs joueurs pendant ces deux semaines, afin de mettre en place sa philosophie de jeu. Une philosophie qui a du mal à prendre sur la Canebière. Car après deux victoires contre Rennes et Brest, les Phocéens s'étaient lourdement inclinés à Nice.

Lors de la réception du Dijon FCO dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille tentera en tout cas de rebondir directement après cette grosse défaite 3-0 en terres niçoises. Alors Dimitri Payet et ses coéquipiers vont-ils réussir à performer avec la philosophie de jeu de l'Argentin ? Ce dernier a-t-il pu imposer sa patte lors des derniers jours à l'entraînement ? Autant de questions auxquelles on pourrait avoir des débuts de réponse dimanche soir à l'Orange Vélodrome. En tout cas, Jorge Sampaoli essaye de transformer l'équipe, à commencer par son niveau technique. Car en conférence de presse ce vendredi, l'ancien coach de l'Atlético Mineiro n'a pas caché cette lacune technique.

«À mon âge, je ne vais pas changer de philosophie»

«Le niveau de technique de l'équipe par rapport à ses besoins, c'est-à-dire un fonctionnement collectif, est encore un peu déséquilibré. Certains joueurs, assurément, sont compatibles. Après, sur la technique pour le collectif, on est un peu déséquilibré. On doit travailler sur ça. Pour avoir une équipe qui joue au football, tout est lié aux relations entre les joueurs. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui dans le football, créer des identités, des idées de jeu, est de plus en plus difficile. Car dès que certains joueurs commencent à bien jouer, ils veulent tout de suite partir. La désunion est plus facile que l'union aujourd'hui. Donc on doit former des joueurs pouvant avoir des connexions dans le jeu et sur le terrain. C'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place. Car aujourd'hui, quand quelque chose est mis en place, à peine au bout de six mois c'est défait», a déclaré le technicien de 61 ans.

De quoi le faire changer d'avis pour sa philosophie de jeu ? Relancé sur le sujet, Jorge Sampaoli a été clair : «vous savez, à mon âge, je ne vais pas changer de philosophie. J'essaye de voir quelles sont les ressources à disposition pour faire jouer les joueurs différemment à ce à quoi ils ont été habitués. Avec un pragmatisme sans ballon pour récupérer et attaquer vite, et ça implique même des caractéristiques artistiques. Il faut être capable de créer des relations entre les joueurs pouvant générer des actions de jeu qui sont enthousiasmantes. Ce que j'essaye de faire, c'est de créer de la valeur et un amour du ballon, pour créer avec ou sans le ballon.» L'Argentin sait donc ce qu'il veut, mais ça passera par beaucoup de travail avec les Phocéens.