Mercato : les dessous du rendez-vous manqué entre le PSG et Malcom

La suite après cette publicité

Un rendez-vous manqué. Entre Malcom et le Paris Saint-Germain, l’histoire d’amour aurait pu être belle. Très belle même. Joueur technique et explosif, doté d’une belle finition, le Brésilien avait tout pour plaire aux supporters parisiens et enflammer le Parc des Princes. Les dirigeants du club de la capitale, eux, étaient déjà conquis. Comme expliqué sur notre site, l’international auriverde a été proposé aux Franciliens cet hiver 2023. Ces derniers ont été emballés, eux qui cherchaient un renfort offensif sur les ailes.

Malcom voulait venir au PSG

Ils ont d’ailleurs étudié la piste menant à Rayan Cherki (OL). Malgré plusieurs offres, les Gones ont fermé la porte par la voix de Jean-Michel Aulas. En parallèle, le PSG n’a jamais lâché Malcom d’une semelle. Un élément qui présentait l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 depuis son passage du côté des Girondins de Bordeaux ainsi que le fonctionnement d’un très grand club, puisqu’il a porté les couleurs du FC Barcelone. Il faut ajouter à cela que les signaux ont été très rapidement positifs du côté du joueur.

À lire

Mercato : Malcom a été proposé au PSG !

En effet, les discussions étaient avancées entre Paris et un conseiller français et proche du joueur. Malcom était d’ailleurs prêt à dire oui au PSG. Il en avait d’ailleurs fait part à la direction du Zenit nous a-t-on fait savoir. De leur côté, les Russes étaient prêts à lui ouvrir la porte en cas d’offre convenable, c’est-à-dire une proposition comprise entre 30 et 35 millions d’euros pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. De son côté, Paris imaginait plutôt un prêt en raison de ses problèmes liés au fair-play financier.

La suite après cette publicité

Le dossier a trop traîné pour Paris

Dans une impasse, le PSG a tenté de faire avancer les choses. Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en mains comme il le fait très souvent quand Paris peine à conclure. De son côté, le Zénit était prêt à accepter un prêt pour ne pas aller contre la volonté du joueur. Toutefois, les Russes ne voulaient entendre parler que d’un prêt avec une option d’achat. Mais là encore, le club tricolore n’a pas été sur la même longueur d’onde puisqu’il souhaitait plutôt un prêt avec une option d’achat non obligatoire. Des positions très éloignées l’une de l’autre donc.

Et elles ne se sont pas rapprochées. Les négociations se sont éternisées ensuite. Paris, qui attendait un signe de la part du Zénit avant de formuler une offre officielle de prêt, a finalement décidé de se pencher sur d’autres pistes face à la lenteur du dossier Malcom. Les champions de France n’ont même jamais fait d’offre au final nous a-t-on précisé. Au final, ils se sont lancés à la poursuite du Marocain Hakim Ziyech, dont Chelsea ne voulait plus. De son côté, Malcom, qui a aussi été approché par Newcastle cet hiver, est resté à Saint-Pétersbourg. Mais nul doute qu’il devrait avoir plusieurs prétendants à ses trousses cet été. Si jamais il est toujours intéressé, le PSG aura plus de chances cette fois-ci de conclure.