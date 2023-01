Mercato : Malcom a été proposé au PSG !

La suite après cette publicité

Avec le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le Paris Saint-Germain s’est débarrassé d’un élément offensif qui n’a pas réussi à offrir le rendement attendu pour pallier les potentielles absences du trident offensif cinq étoiles, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et à une semaine de la fin du mercato hivernal, le club de la capitale doit trouver une solution pour venir accompagner la MNM et Hugo Ekitike, qui sont les seuls attaquants/ailiers de l’effectif de Christophe Galtier.

Voyant le secteur offensif réduit, la direction sportive parisienne peut compter sur les jeunes du centre de formation qui pourraient apporter en cours de rencontre, mais ce n’est pas suffisant pour un club qui a pour objectif de remporter la Ligue des champions de ne compter que sur la jeunesse. Le profil était établi : un attaquant gaucher pouvant évoluer à droite et capable de rentrer sur son pied pour apporter le danger. Et selon des indiscrétions venues d’Espagne, le PSG aurait une opportunité… en Russie.

Un ancien Bordelais proposé

En effet, selon les dernières informations de Relevo, l’attaquant brésilien Malcom, sous contrat avec le Zénit Saint-Pétersbourg jusqu’en juin 2027, aurait été proposé au Paris Saint-Germain. Son profil entre parfaitement dans les demandes du board parisien, qui accueillerait un joueur qui connaît bien la Ligue 1 pour l’avoir connue sous le maillot des Girondins de Bordeaux, qu’il a défendu à 84 reprises pour 20 buts et 13 passes décisives en championnat, en plus de 3 réalisations et 3 offrandes dans les autres compétitions (coupes nationales, barrage de C3). Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer, de plus que selon nos sources, le directeur sportif Luis Campos apprécie le profil de l’Auriverde, qui parle déjà français, et étudie la piste pour une possible arrivée.

Toujours d’après nos informations, Newcastle, troisième de Premier League, est venu aux renseignements auprès des dirigeants saint-pétersbourgeois, actuellement au Qatar. Pour rappel, depuis son départ de la Gironde, son passage au FC Barcelone, où il est arrivé pour 41 millions d’euros n’a pas laissé une grande empreinte du côté de la Catalogne (24 matches TCC, 4 b. et 2 p.d.) avant de s’exiler du côté du Zénit - contre un chèque de 40 M€, où il s’illustre et montre ses capacités de percussion et de création d’occasion. Cette saison, il est en à 15 buts et 7 passes décisives TCC. De quoi convaincre le PSG de passer à l’action ?