PSG : Christophe Galtier fait le point sur le mercato parisien

Après la victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain face au Pays de Cassel (7-0), Christophe Galtier s’est exprimé au micro du diffuseur de la rencontre. L’entraineur parisien est revenu sur la performance magistrale de Kylian Mbappé, auteur d’un quintuplé, mais il s’est aussi confié sur le mercato du club de la capitale.

La suite après cette publicité

«Pour Milan Skriniar, je suis l’actualité. Je ne peux pas vous dire s’il viendra cet hiver, ni cet été. C’est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l’avoir cet été, on l’a pas eu. On verra sur le plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement Pablo Sarabia» a déclaré Christophe Galtier à peine quelques minutes après le coup de sifflet final.

À lire

Coupe de France : le PSG retrouvera l’OM en 8ème de finale après sa large victoire face au Pays de Cassel