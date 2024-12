Une porte se ferme déjà pour Paul Pogba

Libre depuis la résiliation de son contrat à la Juventus, Paul Pogba (31 ans) se prépare en attendant de trouver un nouveau point de chute. Depuis plusieurs jours, la piste menant à l’OM est évoquée. Plus récemment, il a été lié à Manchester City. De son côté, Galatasaray pourrait l’accueillir afin qu’il s’entraîne, voire plus. Enfin, Pogba n’a pas fermé la porte au Brésil. Interrogé au sujet d’une possible arrivée chez les Corinthians de son ami Memphis Depay, il a confié qu’il signerait gratuitement : « rien, zéro ! Je joue pour l’amour du football.»

Ses déclarations ont fait le tour du Brésil et du monde. Interrogé à ce sujet, le président des Corinthians, Augusto Melo s’est montré très clair au sujet de l’ancien joueur de Manchester United. «Il n’y a rien. On ne parle pas, on ne parle pas, jusqu’à présent rien ne m’est venu aux oreilles. J’ai toujours dit très clairement que nous parlions directement, Fabinho [Soldado] et moi, avec la commission. S’il y a un besoin à un poste, nous n’épargnerons aucun effort pour améliorer davantage notre équipe en 2025.» Le message est plutôt clair.