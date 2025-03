Éliminatoires Coupe du monde 2026 : c’est la panique au Brésil avant le choc face à l’Argentine !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la Seleção. Quelques heures seulement après la victoire (2-1) des hommes de Dorival Junior, sauvés par un but sur le gong de Vinicius Jr face à la Colombie, le Brésil - deuxième provisoire du classement de la zone Amsud pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 - doit faire face à de nombreuses galères. Si Neymar (79 buts en 128 sélections), d’abord appelé dans la liste des 23 joueurs retenus durant ce rassemblement de mars 2025, a dû déclarer forfait à la suite d’une blessure, d’autres cadres vont également manquer le choc à venir face à l’Argentine, mardi prochain.

Victime d’un choc à la tête face aux Colombiens, le gardien de but Alisson - qui pourrait manquer le derby contre Everton le 2 avril - a ainsi quitté le rassemblement du Brésil afin de retourner dans son club, Liverpool. «Alisson est de retour à Merseyside et sera examiné par le personnel médical des Reds», a d’ailleurs annoncé Liverpool dans son communiqué. Pour pallier son absence la CBF a, de son côté, rappelé le gardien de Palmeiras, le vétéran Weverton (37 ans). Mais ce n’est pas tout. Blessé, Gerson doit lui aussi renoncer et sera remplacé par le milieu de terrain de l’Atalanta, Éderson. Outre les pépins physiques, la Selecao va également devoir composer sans deux autres joueurs, forfaits après une accumulation de cartons jaunes.

Des blessures et des suspensions à gérer…

Il s’agit de Gabriel Magalhães et Bruno Guimarães. Rien que ça… « Le défenseur du PSG Beraldo, le milieu de terrain de Wolverhampton João Gomes, le milieu de terrain de l’Atalanta Éderson et le gardien de Palmeiras Weverton ont été appelés par le sélectionneur Dorival Jr. pour le match du Brésil contre l’Argentine dans le cadre de la 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le quatuor remplacera Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson et Alisson. Les deux premiers ont reçu leur deuxième carton jaune et devront purger une suspension », a, dans cette optique, précisé la fédération brésilienne sur son site officiel.

De plus, Danilo (Flamengo) a également dû déclarer forfait sous l’effet d’une blessure musculaire et a été remplacé par Alex Sandro, son ancien coéquipier à la Juventus Turin. Autant de coups durs qui pénalisent logiquement la sélection brésilienne avant de défier l’Albiceleste (première, 25 points), mardi prochain, dans un choc au sommet. Privé de plusieurs cadres, Dorival Junior va donc devoir s’adapter pour tenter de renverser les champions du monde en titre. Une mission loin d’être aisée même si le Brésil reste, aujourd’hui, plus que jamais en course pour valider directement son billet pour la phase finale de l’année prochaine. Une récompense accordée aux six premières nations du classement des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONMEBOL.