Serie A : Bologne surprend l’Atalanta et consolide sa place dans le top 4

En marge du choc entre le Napoli et la Juventus Turin, l’Atalanta Bergame et Bologne croisaient le fer au Gewiss Stadium à l’occasion de la 27e journée de Serie A. Humiliée par l’Inter Milan le week-end dernier, la Dea souhaitait se remettre la tête à l’endroit face à Bologne, un adversaire direct dans la course à la Ligue des Champions.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Bologne 51 27 17 14 9 4 41 24 6 Atalanta 46 27 19 14 4 9 49 30

Si l’Atalanta a dominé la première période, en trouvant notamment la faille grâce à Ademola Lookman (1-0, 28e), elle s’est ensuite pris les pieds dans le tapis. En l’espace de quatre minutes, les Rossoblu ont renversé la vapeur par l’intermédiaire de Joshua Zirkzee, buteur sur penalty (1-1, 57e), puis de Lewis Ferguson (1-2, 61e). Ne parvenant pas à combler son retard, le club bergamasque s’est incliné pour la deuxième fois de suite tout en laissant Bologne prendre ses distances au classement et consolider sa place dans le top 4.