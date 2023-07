Mercato : le Real Madrid va se débarrasser de 4 indésirables

La suite après cette publicité

Le nouveau Real Madrid prend forme. Cet été, le club espagnol a décidé d’injecter du sang neuf au sein de son effectif. Jude Bellingham, Joselu, Brahim Diaz et Arda Güler ont rejoint les rangs de l’écurie madrilène. Du côté des départs, Karim Benzema, Mariano Diaz, Eden Hazard ou encore Marco Asensio sont partis. Mais ils ne sont pas les seuls qui devraient changer d’air cet été 2023.

Un nouveau prêt pour Reinier

En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent poursuivre leur dégraissage et se délester d’éléments sur lesquels Carlo Ancelotti ne compte pas forcément. Parmi eux, il y a Reinier. Contrairement à ses compatriotes brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo, il n’est pas parvenu à s’imposer au sein de la Casa Blanca qu’il a rejoint en janvier 2020 pour 30 millions d’euros. Prêté à plusieurs reprises (au BVB et à Girona), il a retrouvé le chemin de l’entraînement à Madrid.

Mais les dirigeants sont déjà en train de lui chercher une porte de sortie puisqu’ils estiment qu’il n’a pas le niveau pour évoluer avec l’équipe première. Selon AS, il devrait retourner à Girona sous la forme d’un prêt, alors que son contrat chez les Merengues se termine en juin 2026. Comme lui, Jesus Vallejo est invité à changer d’air cet été.

Plusieurs départs à prévoir

En effet, Defensa Central et la Cadena SER ont expliqué que le défenseur a été mis au courant que Carlo Ancelotti ne comptera pas sur lui. C’était déjà le cas l’an dernier. Il n’avait disputé seulement 4 matches toutes compétitions confondues. Malgré cela, il veut rester. Alvaro Odriozola figure aussi parmi les indésirables selon la Cadena SER. Mais le joueur est disposé à trouver un autre club pour la saison.

Ce qui sera aussi le cas pour Antonio Blanco, que le Deportivo Alavés veut conserver en prêt d’après Mundo Deportivo. Enfin, la pépite Alvaro Rodriguez a tapé dans l’oeil de Xabi Alonso et du Bayer Leverkusen selon les informations de Defensa Central. Mais pour lui, la porte est fermée pour le moment. Il devrait donc encore y avoir du mouvement cet été 2023.