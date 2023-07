Le Real Madrid a pris une décision radicale pour son n°9

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère. Cet été, le Real Madrid va afficher un nouveau visage. Dernier membre historique de la fameuse BBC, Karim Benzema, capitaine la saison dernière, a rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite. Un départ inattendu puisque les Merengues pensaient qu’il prolongerait son contrat avant de tirer sa révérence en 2024. Mais KB9 n’a pas pu résister à une offre XXL. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont donc devoir remplacer leur atout offensif numéro 1. Rapidement, les médias sportifs ont évoqué un faible du président Florentino Pérez pour Kai Havertz.

Ancelotti veut changer de système

Mais le polyvalent joueur de Chelsea a rejoint Arsenal. Harry Kane, lui, est la priorité de Carlo Ancelotti. Mais ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d’onde. Et ils auront le dernier mot, d’autant que le Mister risque de quitter Madrid en 2024 afin de prendre les commandes du Brésil. Le dossier du nouveau numéro 9 agite d’ailleurs l’écurie espagnole en coulisses puisque Florentino Pérez rêve encore et toujours de Kylian Mbappé. Un élément qui ne fait pas l’unanimité au sein de la direction et qui doit surtout régler ses problèmes avec le PSG.

Malgré tout, KM7 est aujourd’hui celui qui figure en pole position pour prendre la succession du Nueve. Toutefois, ce n’est pas le plan du Real Madrid actuel du Real Madrid si on se fie aux informations publiées ce lundi par Relevo. La publication ibérique explique que les Merengues, qui reprennent le chemin de l’entraînement ce lundi à Valdebebas (sans les internationaux, ndlr), ont une idée folle, à savoir jouer sans numéro 9. En effet, Relevo explique que Carlo Ancelotti a déjà son onze de départ dans la tête. Une équipe qu’il veut faire jouer en 4-4-2.

Pas de vrai n°9 dans le onze

Après avoir longtemps utilisé le 4-3-3, le club de la capitale espagnole veut utiliser ce nouveau système. Devant Thibaut Courtois, qui sera logiquement titulaire dans les cages, on retrouvera un quatuor Carjaval-Militão-Alaba-Fran Garcia (préféré à Ferland Mendy). L’entrejeu sera solidifié avec Fede Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Les deux vétérans, Luka Modric et Toni Kroos, seraient sur le banc. Enfin, Vinicius Jr et Rodrygo seront associés devant. Cette nouvelle équipe type sera donc sans pur numéro 9, même si Joselu est présent (il est remplaçant, ndlr).

Un pari risqué. Mais le Real Madrid a l’air sûr de lui. C’est aussi une bonne solution afin qu’Ancelotti puisse utiliser plus de milieux, un poste où il a du monde. D’ailleurs, Relevo précise que le mercato madrilène a été pensé cet été avec cette idée d’évoluer en 4-4-2. L’arrivée d’Arda Güler s’inscrit donc dans cette logique. Une décision ferme pour l’instant. Mais la donne pourrait éventuellement changer d’ici la fin de l’été et surtout selon l’évolution du dossier Kylian Mbappé. Après plusieurs rendez-vous manqués, le Real Madrid pourrait enfin réaliser son rêve en enrôlant le gamin de Bondy et en l’associant à Vini et Rodrygo pour former la RVM.