Mercato PSG : le Real Madrid dément tout accord avec Kylian Mbappé !

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire trembler la planète football. Après l’énième échec en Ligue des champions lors de la saison qui vient de s’écouler, et ce malgré le onzième sacre final dans le championnat de France, l’attaquant français a fait part de son désir de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid, qui a déjà tenté de le signer l’été dernier. Sans succès puisqu’il avait signé un nouveau bail à Paris jusqu’en 2024, avec une saison supplémentaire en option qu’il peut lever de son côté.

Néanmoins, ce possible divorce entre le Bondynois et le champion de l’Hexagone en titre ne semble pas se faire dans de bons termes. Car oui, en plus des messages envoyés à courriers interposés, le président qatari Nasser Al-Khelaïfi a lancé un ultimatum cinglant à son numéro 7, lui proposant soit de prolonger son contrat ou de partir dès cet été. De plus, quelques jours plus tard, dans un entretien publié par France Football mais réalisé à la mi-juin, l’international aux 70 sélections (40 buts) s’est fendu d’une nouvelle sortie remarquée, qui confirme un peu plus sa rupture avec le PSG…

Le Real Madrid n’a pas d’accord avec KM7

Brouille avec la direction, et maintenant avec une partie du vestiaire parisien, tout semble à croire que Kylian Mbappé a déjà préparé son départ du Paris Saint-Germain pour la Maison Blanche… Mais si on en croit les dernières indiscrétions de Marca, le club présidé par Florentino Perez, qui avait déjà teasé la signature du champion du monde 2018 - mais pas cet été, a pris ses distances sur ce dossier, étant donné que tout geste ou déclaration du joueur du 24 ans le lie finalement à un départ du côté de la capitale espagnole.

«Il n’y a aucun contact avec l’attaquant et encore moins avec le PSG, club situé aux antipodes du club madrilène à tous les niveaux. Il n’y a aucun lien et aucune possibilité d’ouvrir le dialogue. Ni pour Mbappé, ni pour aucun autre joueur», martèle la publication espagnole, assurant donc que le RMFC ne s’est clairement pas immiscé dans cette bataille entre les deux parties. Le club espagnol «attend sans se presser et avec la certitude de ne pas faire face à une opération qui pourrait valoir 500 millions d’euros», soit un montant supérieur aux 400 M€ déjà évoqués. La suite dans le prochain épisode.