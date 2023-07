Le PSG risque la catastrophe en cas de divorce avec Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Un feuilleton digne de ce nom. À l’heure où les différentes écuries européennes poursuivent leurs emplettes sur le marché des transferts, le cas Kylian Mbappé met le feu à cet été 2023. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, le numéro 7 des champions de France en titre a, en effet, déclenché un véritable tremblement de terre dans la capitale, en annonçant - par le biais de deux courriers envoyés au club - son intention de ne pas étendre son bail au-delà de juin 2024.

Un dossier crispant !

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois mais également convoité par Liverpool, qui aurait même d’ores et déjà formulé une offre de 200 millions d’euros à leurs homologues parisiens, l’ancien Monégasque se retrouve dès lors au cœur d’un véritable bras de fer. Déterminé à l’idée de changer d’air dans quelques mois, le Bondynois crispe logiquement les hautes sphères franciliennes, bien décidées à tirer profit de leur investissement. Oui mais voilà, malgré l’ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi - soit KM7 prolonge, soit il est vendu cet été - et la réponse sèche du PSG à ses deux lettres, les différentes parties campent sur leur position. Une situation donnant alors un peu plus d’épaisseur à un départ prochain de l’international tricolore (70 sélections, 40 buts).

Dans ce cas de figure - qu’il s’agisse d’un départ libre à l’été 2024 ou d’une vente lors de ce mercato 2023 - le PSG peut craindre une réelle catastrophe. S’il convient de préciser qu’une vente estivale permettrait aux Rouge et Bleu de réaliser une rentrée d’argent colossale (l’opération pourrait se situer entre 200 et 250 millions d’euros), le PSG peut, malgré tout, perdre très gros. Ainsi et au-delà de l’aspect purement sportif (212 buts et 68 passes décisives en 260 matches toutes compétitions confondues sous le maillot parisien), la donnée économique reste prédominante. Dans son édition de vendredi, Le Parisien indique, à ce titre, que le PSG «s’agace de la mauvaise publicité» et «craint en réalité que les désaccords avec la star ne fassent fuir les éventuels investisseurs, sponsors et partenaires. Car tous n’ont d’yeux que pour le capitaine des Bleus.»

Des conséquences sportives et économiques…

Une mauvaise publicité qui pourrait alors dissuader les sponsors et/ou partenaires de collaborer avec le club de la capitale. Un potentiel affront de taille, à l’heure où QSI est en discussions avec des investisseurs pour la vente d’une partie des parts du club. À la recherche de nouvelles liquidités après des exercices comptables difficiles, les dirigeants qatariens - estimant le club à plus de quatre milliards d’euros - peuvent en effet, aujourd’hui, se targuer d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde dans leur rang. Mais pour combien de temps ? Avec une éventuelle arrivée à Madrid de la star parisienne, le PSG devra alors faire face à une baisse d’attractivité certaine, une perte sportive et marketing non négligeable et des conséquences économiques redoutées. À plus court terme, les dégâts sont déjà palpables…

Dans cette optique, l’avenir du Français plombe notamment l’actuel mercato du PSG. Selon Le Parisien et malgré les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, plusieurs joueurs ciblés par le club se posent désormais des questions. «Ils ne voient pas cela d’un bon œil», explique, à ce titre, le média français. D’autant que la présence du champion du monde 2018 était un atout de choix pour les faire signer. Qu’en sera-t-il si Mbappé venait à plier bagage dans les prochaines heures ? Prolongation d’un an à Paris, départ libre l’été prochain ou transfert XXL cet été, à ce jour, toutes les options restent bel et bien envisageables mais nul doute que le board parisien a sa préférence au regard des éléments précédemment évoqués…